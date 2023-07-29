العالم اليوم - "رسائل فيديو قصيرة ومباشرة".. واتساب يطلق ميزة جديدة

انتم الان تتابعون خبر "رسائل فيديو قصيرة ومباشرة".. واتساب يطلق ميزة جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 09:22 صباحاً - بعد أسابيع من اختبارها، أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل "الدردشات" أفضل.

ماذا قالت شركة "واتساب"؟

ذكرت "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، في منشور على مدونتها:

غيّرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك.

يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة.

يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟