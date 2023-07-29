العالم اليوم - إنفانتينو يثير الجدل بعد مغادرته "مونديال السيدات"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 09:22 صباحاً - أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الغضب والجدل بعد مغادرته كأس العالم للسيدات، المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

ما تفاصيل المغادرة؟ قال تقرير حصري لموقع "سكاي نيوز" البريطاني: غادر إنفانتينو مونديال السيدات بعد أقل من أسبوع على بداية المنافسات، متخطيا أربع مباريات حتى الآن.

تتبع "سكاي نيوز" تحركات طائرة خاصة يستخدمها إنفانتينو، ووجد أنها غادرت تاهيتي في 17 يوليو، وحطت الرحال في نيوزيلندا لمدة ثمانية أيام تقريبا، قبل أن تعود إلى تاهيتي مرة أخرى يوم 25 يوليو.

لم يذكر الفيفا موعد عودة إنفانتينو للبطولة التي من المقرر أن تنتهي في 20 أغسطس.

مغادرة البطولة تشير إلى تناقض صارخ لإنفانتينو، الذي كان قد دعا في وقت سابق إلى إظهار نفس الاحترام لكأس العالم للسيدات مقارنة مع بطولة الرجال. "حضور باهت" لم يحضر إنفانتينو حتى الآن أي مباراة في أستراليا، كما لم يزر هذه الدولة منذ أن مُنحت حقوق الاستضافة مع نيوزيلندا في عام 2020.

حضر فقط المباريات التي أجريت في الأيام الخمسة الأولى من البطولة في نيوزيلندا، بدءا من المباراة الافتتاحية في 20 يوليو.

في منتصف بطولة كأس العالم للرجال 2022، أبدى إنفانتينو سعادته "لحضور جميع المباريات الـ32 التي تم لعبها حتى الآن".

واجه رئيس الفيفا انتقادات كثيرة بسبب "المغادرة المبكرة" لكأس العالم للسيدات، خاصة وأنه صرح سابقا بأن هذه البطولة ستكون "احتفالا بالمساواة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إنفانتينو يثير الجدل بعد مغادرته "مونديال السيدات" .. في رعاية الله وحفظة