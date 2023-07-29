العالم اليوم - بعد الانقلاب.. صراع النفوذ الأجنبي يتزايد في النيجر

انتم الان تتابعون خبر بعد الانقلاب.. صراع النفوذ الأجنبي يتزايد في النيجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 09:22 صباحاً - في الوقت الذي تعيش فيه النيجر أجواء انقلابية، أطاحت بالرئيس محمد بازوم، يزداد الصراع الدولي حول هذا البلد الإفريقي. فقد رفضت فرنسا الاعتراف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب، واعتبرت، بازوم، المنتخب ديمقراطيا، الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر.

في المقابل، ظهر قائد مجموعة فاغنر الروسية، ليؤكد أن الانقلاب هناك كفاح ضد المستعمرين، الذين يحاولون فرض نمط حياتهم عليهم، على حد تعبيره.

وبين هذا وذاك يحذر قادة الانقلاب من أي تدخل عسكري أجنبي.

فإلى أين يذهب النفوذ الأجنبي في النيجر؟ وماذا عن مصير 1500 جندي فرنسي هناك؟

من العاصمة الفرنسية باريس، قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الجنرال دومنيك ترانكون، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":

القوات الفرنسية موجودة في النيجر لدعم سلطات البلاد في مواجهة الحركات المتطرفة.

الجيش الفرنسي لن يتدخل في الانقلاب لكن هناك بطبيعة الحال موقفا سياسيا يندد بما حدث .

الجنود الفرنسيون لديهم علاقات جيدة مع الجنود النيجريين.

فرنسا كانت تدعم حكومة انتخبت بطريقة ديمقراطية.

ينبغي الحذر من الصور التي تستغلها روسيا ومجموعة فاغنر لمهاجمة القوات الغربية.

لا أوافق على القول بأن النيجر هي آخر قلعة لفرنسا في إفريقيا.

من جهته، ذكر الأكاديمي والباحث السياسي التونسي الدكتور خالد عبيد، لـ غرفة الأخبار على "دوت الخليج":