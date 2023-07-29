مقتل 3 وإصابة 2 في حادث إطلاق نار جنوب ألمانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 10:27 صباحاً - قالت الشرطة الألمانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص في مبنى سكني في جنوب ألمانيا، الجمعة، وأصيب اثنان آخران في منزل مجاور.

وقع إطلاق النار مساء الجمعة في لانغفيد، خارج مدينة أوغسبورغ البافارية. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الشرطة قالت إن المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 64 عامًا، اعتقل بعد ذلك.

وقالت السلطات إن الدافع لا يزال قيد التحقيق، وكذلك مسألة ما هي العلاقة، إن وجدت، بين المشتبه به والضحايا.

قالت الشرطة إن المشتبه به أطلق النار على امرأتين، 49 و72 عاما، ورجل يبلغ من العمر 52 عاما، قبل أن يتوجه إلى منزل آخر على بعد بضع مئات الأمتار. هناك، زُعم أنه أطلق النار على امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا ورجل يبلغ من العمر 44 عامًا.

كلاهما يعالجان في المستشفى لكن لا يعتقد أن حياتهما في خطر.

قالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المشتبه به أوقف في سيارته واعتقل بدون مقاومة.