العالم اليوم - فيديو وصور.. الحرائق تحول جزيرة سياحية في اليونان إلى رماد

انتم الان تتابعون خبر فيديو وصور.. الحرائق تحول جزيرة سياحية في اليونان إلى رماد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 11:18 صباحاً - مع بدء السياح في العودة إلى جزيرة رودس اليونانية، يقضي بعض الناس عطلتهم على الشواطئ الفارغة بين الأشجار المتفحمة والأراضي المحروقة.

وتسببت الحرائق، التي أثارتها موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في إجلاء هائل للسكان والسياح في الجزيرة في نهاية الأسبوع الماضي مع احتراق الغابات الذي استمر أسبوعا.

ومع احتدام حرائق الغابات، عمل السائحون والسكان على إطفاء حرائق المنتجعات الساحلية.

وبحلول يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة إلى حد ما، وساعدت الرياح الهادئة رجال الإطفاء على احتواء الحرائق. لكن الضرر قد حدث بالفعل.

وتضررت محمية طبيعية داخلية. وتلقت الجزيرة المهجورة وعدا بدعم الدولة.

واندلعت الحرائق في جميع أنحاء اليونان، بما في ذلك خارج العاصمة أثينا ورودس، أججتها ثلاث موجات حر متتالية.

وقتل خمسة اشخاص في الحرائق بينهم طياران من رجال الإطفاء. وارتفعت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

ويؤدي تغير المناخ إلى جعل العالم أكثر سخونة ويتأثر هذا العام بظاهرة النينيو الطبيعية والدورية التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ.

وذبل البحر الأبيض المتوسط - من إسبانيا إلى تركيا إلى شمال إفريقيا - تحت درجات حرارة قياسية خلال الصيف. ويوليو هو أكثر الشهور سخونة على مستوى العالم، ومن المرجح أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة.