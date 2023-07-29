العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" ترتفع بأسبوع مع تحسن الثقة بآفاق الاقتصاد

انتم الان تتابعون خبر مؤشرات "وول ستريت" ترتفع بأسبوع مع تحسن الثقة بآفاق الاقتصاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 11:18 صباحاً - سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا جماعيًا خلال الأسبوع الماضي، إذ اختتمت المؤشرات الجمعة باللون الأخضر، مع ارتفاع ثقة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي بعد إعلان نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى وصدور بيانات اقتصادية وإعلانات من بنوك مركزية.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، سجل المؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفاعا بنسبة 0.66 بالمئة، كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.01 بالمئة.

وكان للمؤشر "ناسداك" المجمع النصيب الأكبر من الارتفاع بنسبة بلغت 2.02 المئة.

وخلال آخر جلسات التداول، الجمعة، أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا بواقع 44.32 نقطة، أي 0.98 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4581.73 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك بواقع 262.47 نقطة، أي 1.87 بالمئة، إلى 14312.58 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 169.42 نقطة، أي بنسبة 0.48 بالمئة، مسجلا 35452.14 نقطة.