العالم اليوم - ارتفاع معدلات الفائدة يهبط بأسعار المعدن الأصفر في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 12:22 مساءً - سجلت أسعار الذهب تراجعًا أسبوعيا طفيفا رغم التعافي المسجل بمعاملات الجمعة، لتظل الأسعار أقل قليلا من أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة، ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل خسارة أسبوعية.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي قد نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.

ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين، مما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4 بالمئة في جلسة الخميس، بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 0.12 بالمئة، لتصل إلى 1959.49 دولار للأونصة.

وفي المعاملات الفورية، الجمعة، سجلت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعا بنسبة 0.69 بالمئة، بعد أن وصلت في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 12 يوليو.

وجاءت التراجعات في أسعار الذهب مدفوعة أيضا بترك الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد من زيادات الفائدة.

وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ومعها عائدات سندات الخزانة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسجلت الفضة تراجعًا أسبوعيا بنسبة 1.09 بالمئة لتصل إلى 24.34 دولار للأونصة.