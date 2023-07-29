العالم اليوم - تحلية مياه البحر.. هل تسد احتياجات الجزائر من المياه؟

انتم الان تتابعون خبر تحلية مياه البحر.. هل تسد احتياجات الجزائر من المياه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 01:20 مساءً - كما أغلب الدول، تقلص تساقط الأمطار في الجزائر حتى في فصل الشتاء، وتراجعت المستويات بنسب تلامس ما يُسمى "الفقر المائي" المحدد بـ1000 متر مكعب في السنة لكل فرد، فيما تتوقع الدراسات استمرار الانعكاس السلبي للتغير المناخي على هذه النِّسب بحلول السنوات المقبلة.

ولضمان أمنها المائي، توجهت الجزائر نحو تحلية مياه البحر، حيث أطلقت مخططا عاجلا لإنشاء محطات تحلية، بُغية تزويد أكثر من 40 في المئة من السكان بالمياه، فضلا عن سد احتياجات القطاع الزراعي.

في ظل هذه الخطوة، ما مدى قدرة هذه التقنية على سد احتياجات الجزائر من المياه ومعالجة آثار التغير المناخي؟

جوابا على هذا السؤال، يقول الخبير في شؤون البيئة عبد القادر سليماني في حديثه لبرنامج "رادار" على قناة "دوت الخليج":