العالم اليوم - إعلان رسمي من بايرن ميونيخ بشأن موقف ماني

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 02:18 مساءً - دخل المهاجم السنغالي ساديو ماني في مفاوضات بهدف "تغيير النادي"، حسبما ذكر بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، السبت، مع اقتراب انتقاله إلى النصر السعودي الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستبعد الفريق البافاري ماني (31 عاما) الذي ينتهي عقده بعد سنتين، عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني.

وكتب النادي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم".

ولم يقدم ماني (31 عاما) المستوى المأمول منه منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي، بعد سنوات من التألق في ليفربول الإنجليزي.

وربطت تقارير صحفية بطل إفريقيا مع منتخب السنغال وأفضل لاعب في القارة مرتين، بالانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدا النصر، على غرار عدد كبير من النجوم في أوروبا.