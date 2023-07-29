العالم اليوم - الأمم المتحدة: روسيا لم تعرض حبوبا مجانية على برنامج الأغذية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 03:22 مساءً - قال كارل سكاو نائب مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للصحفيين، الجمعة، إن روسيا لم تعرض تقديم أي حبوب مجانية للبرنامج.

وأضاف سكاو: "لم نجر محادثات بخصوص أي حبوب مجانية حتى الآن. لم يتم الاتصال بنا لأي مناقشة من هذا القبيل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال خلال قمة مع قادة أفارقة في سان بطرسبرغ، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وذكر أن هذه الدول هي، بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.

وانطلقت أعمال قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرغ، الخميس، والتي وصفها الرئيس الروسي بأنها حدث كبير من شأنه أن يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة إفريقيا.