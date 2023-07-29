الصين تعلن حالة التأهب القصوى بسبب الأمطار فى بكين ومقاطعات مجاورة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 04:27 مساءً - أعلنت السلطات الصينية، حالة التأهب القصوى بسبب الأمطار في العاصمة بكين ومقاطعات مجاورة، كما علقت مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين، صباح اليوم السبت، العمل بشكل مؤقت في وسائل النقل العام، بما فيها الحافلات وقطارات مترو الأنفاق في مدينة فوتشو، حاضرة المقاطعة بعد أن فعّلت المدينة استجابة طارئة من المستوى الأول لمواجهة العواصف المطيرة الناجمة عن الإعصار "دوكسوري".

وهبط الإعصار "دوكسوري"، الإعصار الخامس هذا العام، على اليابسة في مقاطعة فوجيان صباح يوم الجمعة الماضي، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وتأثرت مدينة فوتشو بالإعصار حيث تشهد منذ يوم الجمعة الماضي هطولا مستمرا من الأمطار الغزيرة، فيما سجلت العديد من محطات الأرصاد الجوية في المدينة أعلى منسوب يومي لهطول الأمطار في تاريخ المدينة، ما أدى إلى حدوث تشبعات بالمياه في بعض المناطق.

وتوجه الإعصار "دوكسوري" إلى محافظة ليتشوان في مقاطعة جيانغشي المجاورة في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الماضي، حيث أصبح ضعيفاً بشكل تدريجي متحولاً إلى عاصفة استوائية، لتغادر المقاطعة بعدها في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت.

وتضرر إجمالي 19 ألف شخص في مقاطعة جيانغشي من الإعصار، حيث تم إجلاء 11 ألف شخص ونقل نحو 1600 شخص إلى مناطق أكثر أماناً.