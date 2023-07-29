العالم اليوم - حريق "عرضي" يقطع التيار الكهربائي عن أرجاء العراق كافة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 05:18 مساءً - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، أن التيار الكهربائي انقطع عن أرجاء البلاد، إثر حريق عرضي في محطة بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

ماذا قالت وزارة الكهرباء العراقية؟

أصدرت وزارة الكهرباء العراقية بيانا ذكرت فيه أن حريقا عرضيا بمحطة البكر التحويلية الثانوية تسبب في انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية ويعرض المنظومة للإطفاء التام.

قالت إن الكهرباء انقطعت عن أرجاء العراق عند الساعة 12:40 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، بسبب حصول الحريق في المحطة الواقعة بمحافظة البصرة.

أدى الحادث إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

قالت إن العمل جار لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.

واستعرضت الوزارة الظروف الحالية التي تمر بها الكهرباء بالعراق ووصفتها بـ"العصيبة"، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة الغير مسبوقة.

وأكدت أن تشكيلاتها تواكب جميع الازمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز.

لكن يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها.

مشكلة الكهرباء المزمنة بالعراق

يعيش سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات، ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الـ 50 خلال الصيف.

ويعود الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العراق إلى التردي في البنية التحتية الذي يعاني منه منذ عقود، بسبب عقود من النزاعات وبسبب الفساد وسوء الإدارة.

وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط، لكن تعتمد المحطات الكهربائية في العراق بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران التي تقطع الإمدادات مرارا، مما يزيد من سوء الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وفق "فرانس برس".

ولسد النقص، يلجأ البعض إلى استخدام المولدات الكهربائية التي لا تكفي أحيانا لتأمين الاحتياجات اليومية، كتشغيل المكيّفات.

ولعلاج انقطاع الكهرباء، تحتاج المحطات العراقية إلى إنتاج 32 ألف ميغاواط يوميا.

لكن الإنتاج ما زال بعيدا عن ذلك، وإن وصل في بعض الأحيان إلى 26 ألف ميغاواط، وفق السلطات.