الاحتلال الأمريكي يعزز ترسانته في الحسكة
كثف الاحتلال الأمريكي خلال 24 ساعة الماضية من أدخال أسلحة جديدة وذخائر وعتاداً لوجستياً إلى قواعده بريف الحسكة بهدف تكريس تواجده غير الشرعي في الأراضي السورية.
ونقلت وكالة الانباء السورية سانا عن مصادر خاصة قولها اليوم أن رتلاً للاحتلال مكوناً من 30 ناقلة كبيرة تحرسها عربات مدرعات ترفع علم الاحتلال الأمريكي، وأخرى تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة به قادمة من الأراضي العراقية، دخلت مدينة الشدادي (60 كم جنوب مدينة الحسكة) من جهة الشرق، وتم تفريغ محتوياتها في قاعدة الاحتلال في المدينة قبل أن تتجه إلى مدينة الحسكة عبر المدخل الغربي على الطريق الخرافي.
ونقلت المصادر عن شهود عيان ينتمون لميليشيا “قسد” قولهم: إن حمولة الرتل التي تم تفريغها في القاعدة تضمنت أسلحة متوسطة متطورة من بينها مضادات للدروع ومنظومات اتصال وتشويش حديثة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر من بينها عدة حاويات مخصصة لدعم ميليشيا “قسد”.
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