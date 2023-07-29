العالم اليوم - مقتل قائد "كتيبة الشبح" الروسية في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 06:22 مساءً - قتل قائد "كتيبة الشبح" الروسية أرتور بوغاتشينكو، حسبما أعلن العقيد بالقوات المسلحة الأوكرانية أناتولي شتيفان.

وقال شتيفان في قناته على "تلغرام": "تمت تنحية قائد كتيبة الشبح أرتور بوغاتشينكو بنجاح. ذهب لزيارة أليكسي موزغوفوي وأليكسي ماركوف".

وقتل موزغوفوي وماركوف، القائدان السابقان في الكتيبة ذاتها عام 2015 وعام 2020 على التوالي، في أوكرانيا أيضا.

ونشرت قناة "مراسلو الربيع العسكري الروسي" على "تلغرام"، خبرا عن مقتل بوغاتشينكو في اشتباكات قرب من كليششيفكا الواقعة جنوبي باخموت، شرقي أوكرانيا.

ما هي "كتيبة الشبح"؟

تشكلت "كتيبة الشبح" في منطقة لوغانسك، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وهذه الكتيبة وحدة مشاة تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في دونباس شرقي أوكرانيا، التي نصبت نفسها بنفسها ولم تحصل على اعتراف دولي.

بحسب منظمة العفو الدولية، فإن "الشبح" إحدى الكتائب التابعة للقوات الانفصالية المعروفة بالمعاملة الوحشية والتعذيب لأسرى الحرب.

يأتي ذلك بوقت تحاول فيه أوكرانيا عن طريق هجومها المضاد استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية الحرب.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا "تلقي بكل ثقلها"، في حملة لمنع قوات كييف من مواصلة هجومها المضاد.