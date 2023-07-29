العالم اليوم - غوارديولا تعليقا على صفقة محرز: السعودية غيرت سوق الانتقالات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 06:22 مساءً - اعتبر المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي جوسيب غوارديولا، أن السعودية "غيرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها لتأسيس دوري قوي"، وذلك تعليقا على انتقال الجناح الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة.

وأجاب غوارديولا عند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع سيتي: "بالتأكيد. استمتعت بالعمل معه وعلاقتنا كانت استثنائية".

وأضاف: "السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات. قبل أشهر كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية".

وتابع "بيب": "أعتقد أن المزيد من اللاعبين سينتقلون في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه. رياض تلقى عرضا خياليا لهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه".

وقدرت وسائل إعلام صفقة انتقال محرز بنحو 35 مليون يورو (38.55 مليون دولار)، بالإضافة إلى 5 ملايين مكافآت.

وقال المدرب الإسباني: "السعودية تريد تأسيس بطولة دوري قوي وحتى الآن ناجحة في ذلك. في الوقت الحالي لا نعلم إلى متى يمكن لها الحفاظ على ذلك لكن الشعور أن الأمر سيستمر لفترة. اللاعبون يريدون خوض هذه التجربة للعب في هذا الدوري وهم قادرون على ذلك".

سجل محرز مع السيتي