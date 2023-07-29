العالم اليوم - ردا على الانقلاب.. فرنسا تعلق مساعداتها التنموية للنيجر

انتم الان تتابعون خبر ردا على الانقلاب.. فرنسا تعلق مساعداتها التنموية للنيجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 08:16 مساءً - علقت فرنسا جميع مساعداتها التنموية للنيجر على الفور، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته الدولة الإفريقية، حسب بيان وزارة الخارجية.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن القرار جاء بعد اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس إيمانويل ماكرون، السبت.

وقال البيان إن الحكومة الفرنسية دعت إلى عودة "النظام الدستوري" في النيجر، في ظل وجود الرئيس محمد بازوم.

والجمعة اعتبر ماكرون الانقلاب الذي أطاح الرئيس النيجري "خطيرا" على منطقة الساحل، في وقت تسعى به دول غربية كبرى للمحافظة على حليف رئيسي في المنطقة التي تشهد أعمال تمرد.

ماذا حدث في النيجر؟