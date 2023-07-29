العالم اليوم - السجن 7 سنوات للاعب منتخب هولندا السابق بقضية تهريب كوكايين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 08:16 مساءً - قضت محكمة هولندية على لاعب منتخب "الطواحين" السابق دافيد منديز دا سيلفا، بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة تهريب الكوكايين.

وتوصلت المحكمة إلى أن منديز دا سيلفا متورط في تهريب الكوكايين، ودانته باستيراد دفعتين من المادة الخطيرة وزنهما 74 و105 كيلوغرامات.

وتمت تبرئة منديز دا سيلفا من التورط المباشر في قضية ثالثة لتهريب أكثر من 1300 كيلوغرام من الكوكايين، بينما دانه القاضي بتنفيذ "إجراءات تحضيرية جنائية" في القضية، وببيع المخدرات.

وحسب صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية الناطقة بالإنجليزية، ستحاول المحكمة الآن مصادرة الأموال التي كسبها منديز دا سيلفا (40 عاما) من النشاط غير القانوني.

وفي وقت سابق، أقر محامي اللاعب أن موكله "ارتكب أخطاء وشارك في تهريب المخدرات"، لكن "بالتأكيد ليس بالقدر الذي يزعمه الادعاء"، وفقما نقلت عنه الصحيفة الهولندية.

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