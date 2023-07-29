العالم اليوم - وول ستريت جورنال: جدة تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا في أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 09:22 مساءً - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، إن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول رئيسية، من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في جدة يومي الخامس والسادس من أغسطس سيضم مسؤولين كبارا مما يصل إلى 30 دولة.

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