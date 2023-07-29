العالم اليوم - الجيش السوداني يعلن مقتل 4 أطفال أشقاء في الخرطوم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 11:18 مساءً - أعلن الجيش السوداني، ليل السبت، مقتل 4 أطفال أشقاء وتعرض والدتهم لإصابات بالغة، فضلا عن مقتل سيدة أخرى، في إطار العمليات العسكرية التي تشهدها الخرطوم.

وقال الجيش في بيان، إن قوات الدعم السريع وراء القصف المدفعي الذي أدى إلى مقتل الخمسة، في حي الرميلة بجوار مقر سلاح المدرعات جنوبي العاصمة.

واتهم الجيش قوات الدعم السريع بـ"محاولات تهجير السودانيين من منازلهم قسريا، للاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية".

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