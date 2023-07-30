العالم اليوم - ملك المغرب: نجدد الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 12:22 صباحاً - جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه، اليوم الأحد، الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر.
وقال الملك محمد السادس في خطابه بالذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش:
• نقول لإخواننا في الجزائر، إن المغرب لن يكون مصدرا لأي شر أو سوء.
• نجدد الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر.
• الجدية تتجلى عندما يتعلق الأمر بوحدتنا الترابية.
• جديتنا هي التي جعلت دول العالم تعترف بوحدتنا الترابية وآخرها الاعتراف الإسرائيلي.
• نحن بحاجة إلى فتح آفاق أوسع للإصلاحات.
• لن نتسامح مع سوء الحكامة والتدبير والاستخدام الفوضوي للمياه.
• نؤكد موقف المغرب الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
• ترشح المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم في كرة القدم حدث غير مسبوق.
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