العالم اليوم - ملك المغرب: نجدد الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 12:22 صباحاً - جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه، اليوم الأحد، الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر.

وقال الملك محمد السادس في خطابه بالذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش:

• نقول لإخواننا في الجزائر، إن المغرب لن يكون مصدرا لأي شر أو سوء.

• نجدد الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر.

• الجدية تتجلى عندما يتعلق الأمر بوحدتنا الترابية.

• جديتنا هي التي جعلت دول العالم تعترف بوحدتنا الترابية وآخرها الاعتراف الإسرائيلي.

• نحن بحاجة إلى فتح آفاق أوسع للإصلاحات.

• لن نتسامح مع سوء الحكامة والتدبير والاستخدام الفوضوي للمياه.

• نؤكد موقف المغرب الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

• ترشح المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم في كرة القدم حدث غير مسبوق.

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