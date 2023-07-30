العالم اليوم - بوتين: إذا كان هناك من يريد الصدام مع روسيا فنحن جاهزون

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 12:22 صباحاً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، استعداد روسيا لأي صدام قد ينشأ مع الغرب.

وقال بوتين ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماعه مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ:

• إذا كان هناك من يريد أن الصدام مع روسيا فنحن جاهزون ومستعدون لذلك.

• لا أحد يريد صداما مباشرا بين حلف شمال الأطلسي والقوات الروسية في سوريا، وإذا أراد أي أحد ذلك فنحن مستعدون.

• روسيا قصفت الأماكن التي تم إنتاج طائرات بدون طيار فيها، والتي استهدفت بها كييف جسر القرم.

• وقف إطلاق النار غير وارد مع استمرار الهجمات الأوكرانية.

• القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولا تغييرات كبيرة في ساحة المعركة.

• أوكرانيا فقدت منذ الرابع من يونيو 415 دبابة، و1300 مدرعة، وثلثي الآليات التي خسرتها في المعارك غربية.

• لم نرفض الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية.

• المبادرة الإفريقية للأزمة في أوكرانيا قد تكون أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام.

• خلال فترة صفقة الحبوب ذهب أقل من 3 في المئة من إجمالي الحبوب المصدرة من أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقرا.

• سنبدأ بإرسال الحبوب الروسية المجانية إلى البلدان الإفريقية خلال 3-4 أشهر.

• روسيا لن تخزن الغاز بكميات كبيرة في تركيا فهي منصة للتجارة.

• إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال.