العالم اليوم - بآلاف الدولارات.. أجهزة قديمة لأبل تباع بأرقام لا تصدق

انتم الان تتابعون خبر بآلاف الدولارات.. أجهزة قديمة لأبل تباع بأرقام لا تصدق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 01:20 صباحاً - تعتبر طرازات هواتف آيفون المبكرة هدفا دسما لهواة جمع القطع النادرة حول العالم.

وفي الأسبوع الماضي، تم بيع طراز الإصدار الأول من آيفون بسعة 4 غيغابايت، والذي وُصف بأنه "نادر للغاية"، بـ 190 ألف دولار.

وشاشة الجهاز كانت بحجم 3.5 بوصة مقارنة بـ 6.1 بوصة لأحدث طراز وهو آيفون 14 برو.

وصدر الجهاز لأول مرة منذ 16 عاما، وتم إيقافه بعد شهرين فقط بسبب ضعف المبيعات.

منتجات لـ "أبل" تم بيعها بمبالغ كبيرة

"أبل كومبيوتر إيه"

بيع الجهاز الذي صمم عام 1976 في مزاد بمبلغ 700 ألف دولار.

وصف بأنه "نادر" و "تاريخي".

كمبيوتر " أبل ون"

تم بيع عدد من هذه الأجهزة في مزاد، بما في ذلك طراز نادر يعمل بكامل طاقته حيث بيع بنحو 460 ألف دولار.

نموذج أولي لنظام التشغيل "ماك"

تم بيع أحد النموذجين الأوليين المتبقيين من كمبيوتر "أبل ماكنتوش" الأصلي مقابل 150 ألف دولار عام 2019.

النموذج الأولي المباع، تم صنعه عام 1983، تميز بمحرك الأقراص "Twiggy " مقاس 5.25 بوصة.

جهاز المعصم "WristMac"

لم يكن "WristMac" من منتجات أبل من الناحية الفنية، ولكنه اتصل بجهاز كمبيوتر "ماكنتوش" عبر بروتوكول "أبل توك" الذي تم إيقافه الآن.

يمكن للجهاز أيضا ضبط أجهزة الإنذار وتخزين أرقام الهواتف وتدوين الملاحظات.

تم إصداره في عام 1988، قبل عقود من كشف عملاق التكنولوجيا عن أول ساعة "أبل ووتش" في عام 2015.

عُرض جهاز نادر لم يلبس بعد في مزاد عام 2021 مقابل 7500 دولار.

نموذج "2 VideoPad"

يحتوي على شاشة قابلة للطي وكاميرا لعقد مؤتمرات الفيديو.

تم بيعه بمبلغ 14 ألف دولار في مزاد بلوس أنجلوس عام 2021.

"QuickTake هاندريد كاميرا"