العالم اليوم - قتلى في انفجار مستودع مفرقعات بتايلاند..وفيديو للدمار الهائل

انتم الان تتابعون خبر قتلى في انفجار مستودع مفرقعات بتايلاند..وفيديو للدمار الهائل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 02:21 صباحاً - قال مسؤولون إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 100 عندما انفجرت مفرقعات مخزنة في مستودع بجنوب تايلاند يوم السبت.

وأفاد سانان فونجاكسورن حاكم إقليم ناراتيوات لرويترز بأن المفرقعات انفجرت وأشعلت حريقا في مستودع غير حاصل على تصريح في سوق مونو بمنطقة سو نجاي كولوك بالإقليم الجنوبي المتاخم لماليزيا.

وأضاف "هناك تسعة قتلى الآن، لكن ربما يكون هناك المزيد إذع ُثر على بقايا بشرية مجهولة".

وأوضح سانان أن نحو 115 شخصا أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفيات، مضيفا أن 106 منهم عادوا إلى منازلهم.

وألحق الانفجار بحسب سانان أضرارا بأكثر من 200 منزل يحيطون بالمستودع، مما أثر على 365 شخصا، وانتقلت أسر يتراوح عددها بين 20و30 للعيش في مأوى.

ووفق حاكم إقليم ناراتيوات فإن "الحريق تحت السيطرة وستحقق الشرطة بدقة في السبب مجددا".