العالم اليوم - ليفربول يفاوض سان جرمان لضم مبابي

انتم الان تتابعون خبر ليفربول يفاوض سان جرمان لضم مبابي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 04:20 صباحاً - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن بدء نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضات مع باريس سان جرمان، للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ليفربول يجري محادثات مع سان جرمان لضم مبابي على سبيل الإعارة.

ولم تكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل، لكنها قالت إن اللعب مع "الريدز" لمدة عام، لن يحول دون تحقيق مبابي حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقة مجانية.

وسبق أن أشاد مبابي بمدرب ليفربول يورغن كلوب، وأجرى ممثلوه مناقشات سبقت انضمامه للنادي الباريسي.

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