العالم اليوم - فيديو.. إطلاق نار في هولندا يوقع 3 مصابين

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إطلاق نار في هولندا يوقع 3 مصابين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 04:20 صباحاً - قالت الشرطة الهولندية في بيان إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار ليل السبت خلال كرنفال الصيف الذي يقام في شوارع مدينة روتردام الساحلية.

وأضافت الشرطة أنها أطلقت عدة أعيرة نارية على المهاجم الذي تم نقله مع المصابين إلى المستشفى، لكن حالتهم غير معروفة.

وأوضحت الشرطة في بيان منفصل أن واقعة مماثلة حدثت في وقت سابق خلال نفس الكرنفال، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.