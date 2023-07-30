العالم اليوم - المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق.. ويحتفي بعادل إمام

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 08:18 صباحاً - انطلقت الدورة السادسة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، مساء السبت، محتفية بالفنان الكبير عادل إمام.

وقدم الموسيقار هاني شنودة وفرقته في الافتتاح مقتطفات من موسيقى أعمال سينمائية تعاون فيها مع الفنان عادل إمام، كما عرض المهرجان فيلما تسجيليا عن مسيرته الفنية.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 14 أغسطس 37 عرضا مسرحيا من إنتاج فرق الدولة والقطاع الخاص والنقابات المهنية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتقام جميع العروض بالمجان في القاهرة بمسارح السلام والجمهورية والقومي وميامي والغد والسامر ومركز الهناجر للفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية وقصر الأمير طاز، وفق "رويترز".

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين ضمت:

صلاح عبد الله

رياض الخولي

أحمد فؤاد سليم

سامي عبد الحليم

محمد أبو داود

محمد محمود

رشدي الشامي

خالد الصاوي

إلى جانب الكاتب محمد السيد عيد ومصممة الديكور نهى برادة.

كما يحتفي المهرجان بعدد من الفنانين والكتاب والمترجمين الراحلين من خلال سلسلة ندوات إضافة إلى محاضرة رئيسية يقدمه المخرج خالد جلال بعنوان (كيفية صناعة النجم.. مركز الإبداع نموذجا).

وينظم المهرجان ورش تدريب للهواة وطلبة المعاهد الفنية في الإخراج والتمثيل والإلقاء والسينوغرافيا والإدارة المسرحية وكذلك مسابقة في التأليف المسرحي للعمل الأول تحمل اسم الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني.

وقال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان في كلمة الافتتاح إن "أهمية المهرجان تأتي من كونه أكبر ملتقى للمسرحيين في مصر".

وكانت أول دورة للمهرجان أقيمت في يوليو 2006 بهدف عرض أفضل الأعمال المسرحية التي تقدم على مدار العام.