العالم اليوم - الدومنيكان تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 08:18 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية المغربية، ليل السبت الأحد، أن جمهورية الدومينيكان اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء.

وقالت الخارجية المغربية في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت: بعث وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الدومينيكان، روبيرتو ألفاريز، برسالة لنظيره المغربي رفع من خلالها إلى الملك محمد السادس، باسم رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادير، موقف بلاده المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وتشمل الرسالة. تعلن جمهورية الدومينيكان "اعترافها المطلق بمغربية الصحراء".

تنظر وزارة العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان "بشكل إيجابي" "لفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة". تجدد جمهورية الدومينيكان "التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تمثل الحل الواقعي والجاد وذي مصداقية للتوصل إلى اتفاق متفاوض بشأنه بين الأطراف".

أبلغ الوزير الدومينيكاني نظيره المغربي أن "الرئيس لويس أبينادر قد أعرب عن رغبته في القيام بزيارة دولة إلى المملكة المغربية من أجل تعزيز الروابط السياسية والتجارية وعلاقات التعاون" بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان.

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