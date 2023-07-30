العالم اليوم - ليلة المسيّرات.. أوكرانيا تهاجم موسكو وشبه جزيرة القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 10:20 صباحاً - شنت أوكرانيا، ليل السبت الأحد، سلسلة هجمات على العاصمة الروسية وشبه جزيرة القرم بعشرات الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إصابة شخص وإغلاق مؤقت لأحد المطارات الأربعة حول موسكو.

الهجوم على موسكو

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت المدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي إحدى الطائرات في المنطقة المحيطة بموسكو، وتعرضت الأخريان للتشويش وتحطمتا في الحي التجاري بموسكو، وفقا للوزارة.

وصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه "محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف".

أظهرت صور من موقع التحطم واجهة ناطحة سحاب متضررة في طابق واحد.

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن الهجوم "ألحق أضرارا طفيفة" بجوانب مبنيين في الحي التجاري بموسكو.

ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلا عن مسؤولي الطوارئ، أن حارس أمن أصيب.

إغلاقات

لم تنطلق أي رحلات جوية من مطار فنوكوفو الواقع في الضواحي الجنوبية للمدينة أو تغادره لمدة ساعة تقريبا، كما تم إغلاق المجال الجوي فوق موسكو والمناطق المحيطة بها مؤقتا أمام أي طائرات.

تم رفع هذه القيود في بعد فترة وجيزة.

كما أغلقت سلطات موسكو شارعا أمام حركة المرور بالقرب من موقع الحادث.

الصمت الأوكراني

ولم يصدر أي تعليق حتى اللحظة عن المسؤولين الأوكرانيين.

ونادرا ما يعلن الأوكرانيون مسؤوليتهم عن الهجمات على الأراضي الروسية.

موسكو تحت النار

كانت هذه المحاولة الرابعة من نوعها لشن هجوم على العاصمة الروسية خلال هذا الشهر والثالثة خلال هذا الأسبوع.

ويثير الأمر مخاوف بشأن تعرض موسكو للهجمات مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها الثامن عشر.

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