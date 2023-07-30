العالم اليوم - سيدات المغرب يحققن فوزا تاريخيا في المونديال.. ويجددن الآمال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 12:22 مساءً - حققت سيدات المغرب، الأحد، أول فوز لهن في بطولات كأس العالم النسائية لكرة القدم، بعد تغلبهن على سيدات كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

الحفاظ على الهدف النظيف

سجلت ابتسام جرايدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وتمكنت لاعبات منتخب المغرب في الحفاظ عليه حتى نهاية المباراة.

وجاء الهدف برأسية في الزاوية البعيدة، بعد تمريرة من حنان أيت الحاج.

في المقابل، تألقت الحارسة خديجة الرميشي أمام محاولات عدة للكوريات لإحراز الأهداف.

وأقفلت المغربيات دفاعهن في الشوط الثاني، مع إشراك المدرّب الفرنسي رينالد بيدروس للمدافعة سارة كاسي بدلا من المهاجمة سلمي أماني، لتبقى شباط المغرب عصية على الكوريات.

إنجازان

وهذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية.

وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة أمام 13 ألف مشجع في أديليد بأستراليا.

ويأتي هذا الفوز بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6، ليبقين على آمالهن بالعبور إلى دور الـ16.

وبات في رصيد المغربيات ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث، خلف كولومبيا الثانية (3 نقاط)، وألمانيا المتصدرة (3 نقاط)، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة بلا رصيد.