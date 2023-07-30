6 قتلى بتحطم طائرة صغيرة في كندا

6 قتلى بتحطم طائرة صغيرة في كندالقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم، جراء تحطم طائرة صغيرة في الجبال غرب مدينة كالغاري جنوب غرب كندا.. حسبما أعلنت السلطات المحلية.

ونقلت وسائل إعلام كندية اليوم الأحد، عن رقيب الشرطة المحلية رايان سينغلتون، قوله: إن "خمسة ركاب وطياراً كانوا على متن الطائرة التي أقلعت من مطار سبرينغبانك بالقرب من كالغاري مساء الجمعة.. وبعد المغادرة، فقد الأقارب الاتصال بركاب الطائرة".

وأوضحت الشرطة أن السلطات أرسلت سربا من سلاح الجو الملكي الكندي مقره في وينيبيغ للبحث عن الطائرة، وتم العثور عليها في الجبال على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب كالغاري، في مكان لا يمكن الوصول إليه إلا بمروحية.

وأكدت الشرطة أن "جميع ركاب الطائرة الستة لقوا مصرعهم"، وأنه فُتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.