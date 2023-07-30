العالم اليوم - "معادن" السعودية تستحوذ على 10 بالمئة من "فالي" البرازيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 03:22 مساءً - وافقت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على صفقة للاستحواذ على حصة 10 بالمئة من شركة فالي البرازيلية للمعادن الأساسية في إطار استراتيجية للاستثمار في أصول التعدين العالمية.

وبحسب إفصاح للسوق السعودي، الأحد، وقعت معادن، من خلال مشروعها المشترك منارة الذي أسسته مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يوم الخميس اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 10 بالمئة في شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة، على أساس قيمة المشروع البالغة 26 مليار دولار.

وقال بيان الشركة "سيساهم استثمار منارة في فالي بشكل رئيسي في مساعدة الشركة على توسيع إنتاجها من النحاس والنيكل عبر محفظة أصولها. وتعتبر هذه المعادن ضرورية لعملية تطوير تقنيات جديدة ستساهم في دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة".

والصفقة، التي ستمولها شركة معادن من مواردها الخاصة، تخضع للموافقات التنظيمية ومن المتوقع استكمالها في الربع الأول من عام 2024.