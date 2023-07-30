العالم اليوم - نهيلة بنزينة.. "أول حجاب" في تاريخ المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 06:22 مساءً - لفت منتخب المغرب الأنظار في كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه نيوزيلندا حاليا، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية هو الأول للمملكة في تاريخ المونديالات النسائية.

لكن الفوز بهدف نظيف لم يكن الحدث الوحيد البارز في المباراة، إذ أصبحت المدافعة نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ كأس العالم للسيدات.

وشاركت بنزينة (25 عاما) المباراة من بدايتها، وأظهرت موهبتها حيث كادت أن تهز الشباك الكورية، لكن الأهم أن ظهورها بالحجاب مثل لحظة فارقة في كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

ونهيلة لاعبة محترفة في فريق الجيش الملكي، وهي معتادة على ارتداء الحجاب في المنافسات المحلية.

ولم يكن يُسمح بارتداء الحجاب على المستوى العالمي لبعض الوقت بسبب قواعد الصحة والسلامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لكن الحظر رفع عام 2014، مما سمح للاعبات المسلمات بارتداء الحجاب، وكان الظهور الأول في المونديال من نصيب بنزينة.

فوز تاريخي