العالم اليوم - ميقاتي: توقيت اشتباكات عين الحلوة "مشبوه"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 07:20 مساءً - اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، أن توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة للاجئين قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان، في الظرف الإقليمي والدولي الراهن "مشبوه".

وقال ميقاتي في تصريحات نشرتها رئاسة الحكومة: "أحداث عين الحلوة تندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين".

وأضاف أن "تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقا لها".

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية: "هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة أسباب، أولها أنها تكرس أن المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا أمر مرفوض بالمطلق، ويتطلب قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة".

و"هذه الاشتباكات تشكل أيضا ضربة في صميم القضية الفلسطينية التي سقط من أجلها آلاف الشهداء، وقدم لأجلها الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام في الوطن والشتات"، وفق ميقاتي.

واستطرد: "نطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الأمني وتسليم العابثين بالأمن إلى السلطات اللبنانية، وهذه هو المدخل الطبيعي لإعادة بسط الأمن والاستقرار داخل المخيم وفي محيطه، كما في سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان".

وطالب ميقاتي الجيش وأجهزة الأمن في لبنان بـ"ضبط الوضع في المخيم لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء".

وختم: "الحكومة جاهدة لتحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطيينين في لبنان عبر إقرار الاستراتيجية الوطنية للاجئين الفلسطينين، إلا أنه على كافة الجهات الفلسطينية المعنية أن تنهي ظاهرة الاشتباكات المتكررة".

ماذا يحدث في المخيم؟

قالت مصادر أمنية، الأحد، إن ما لا يقل عن 6 أشخاص قتلوا في اشتباكات مستمرة منذ السبت بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث تقاتل حركة فتح جماعات منافسة تدعم متشددين.

قتل قيادي في حركة فتح الأحد وأصيب عدد من مساعديه في كمين بالمخيم المكتظ باللاجئين.

قال مصدر أمني إن 4 من مساعديه لقوا حتفهم لاحقا متأثرين بإصاباتهم، مضيفا أن اشتباكات متقطعة في المخيم ازدادت حدة في وقت لاحق من الأحد.

بدأت الاشتباكات السبت بمحاولة اغتيال فاشلة لقائد مجموعة متعاطفة مع متشددين أدت لمقتل شخص، وأعقب ذلك إطلاق للنار وهجمات شنها مسلحون على مقر حركة فتح.

قال شاهد إن بعض المتاجر أغلقت أبوابها الأحد، وفر البعض من المخيم مع تصاعد القتال بين الجماعات المتناحرة.