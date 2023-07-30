العالم اليوم - "قطار نيوكاسل" يسافر إلى الأهلي السعودي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 07:20 مساءً - أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الأحد، انتقال لاعبه الفرنسي ألان سانت ماكسيمين إلى الأهلي العائد إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وكتب نيوكاسل في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "استكمل ألان سانت ماكسيمين إجراءات انتقاله إلى الأهلي. شكرا على كل شيء. كل التوفيق في المستقبل".

ويأتي إعلان نيوكاسل بعد يوم واحد من إعلان الجناح الفرنسي السريع رحيله عن النادي الإنجليزي، من دون الكشف عن فريقه الجديد.

ولم يعلن الأهلي بعد ضم سانت ماكسيمين البالغ عمره 26 عاما، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك في الساعات المقبلة.

ودعم الأهلي صفوفه بقوة بعد العودة سريعا إلى دوري الأضواء، وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز من الدوري الإنجليزي، على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي وروبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوار مندي من تشلسي.

وكان سانت ماكسيمين قد انتقل إلى نيوكاسل في 2019 قادما من نيس الفرنسي، بعد اللعب في فرق عديدة منها موناكو وباستيا في "ليغ 1"، وهانوفر الألماني.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 20 عاما، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي.