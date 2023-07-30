الأمم المتحدة: المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الناقلة صافر انتهت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 08:25 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الناقلة صافر انتهت، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في تغريدة على حسابه في تويتر، إن عملية انقاذ صافر تستمر على قدم وساق، مضيفا أن “المضخات مستمرة في العمل وتم تفريغ خزانين مركزيين”، وأشار إلى أن هذه هي نهاية المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ للحد من انتشار النفط في البحر الأحمر.

واستكملت الأمم المتحدة المرحلة الأولى من عملية إنقاذ السفينة صافر، الراسية قبالة سواحل البحر الأحمر في اليمن، وشملت هذه المرحلة فحص وتقييم الخزان العائم، وتتوزع خطة إنقاذ "الناقلة صافر" على 4 مراحل تمتد لثمانية عشر شهرا، فيما يحذر خبراء من مغبة التأخير في عملية تفريغ النفط من السفينة خشية حدوث تسريب تكون له تداعيات بيئية وخيمة.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين إنها ستحتاج إلى 144 مليون دولار لحل أزمة خزان النفط "صافر" الذي ينذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.

وستتركز المرحلة الثانية على نقل النفط من الناقلة صافر إلى السفينة المؤقتة الآمن خلال فصل صيف هذا العام وتتطلب العملية 80 مليون دولار.