العالم اليوم - 2.8 بالمئة ارتفاع التضخم في سلطنة عمان خلال عام 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 09:22 مساءً - سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان ارتفاعا بـ 2.8 بالمئة في عام 2022 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 109.7 نقطة مقابل 106.7 نقطة في عام 2021 .

وبينت نشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المجموعات الرئيسة شهدت في عام 2022 ارتفاعات بنسب مختلفة حيث ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ1.1 بالمئة ومجموعة النقل بـ3.9 بالمئة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ5.2 بالمئة والملابس والأحذية بـ1.3 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق بـ2.1 بالمئة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل بـ1.3 بالمئة والثقافة والترفيه بـ1.6 بالمئة والتعليم بـ3.8 بالمئة والسلع الشخصية المتنوعة والخدمات بـ2.1 بالمئة والصحة بـ3.1 بالمئة والتبغ بـ0.6 بالمئة فيما استقرت أسعار مجموعة الاتصالات.

وسجلت محافظة البريمي معدل التضخم الأعلى بـ3.6 بالمئة مقابل أقل معدل بمحافظة مسقط بـ2.4 بالمئة.

من جهة أخرى سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان في عام 2022 ارتفاعا نسبته 36.4 بالمئة مسجلا 167.8 نقطة مقارنة بـ123 نقطة في عام 2021.

وقادت أسعار منتجات النفط والغاز هذا الارتفاع مسجلة نموًّا نسبته 44.1 بالمئة فيما سجلت المنتجات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 3.8 بالمئة.

وارتفعت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بـ47 بالمئة فيما ارتفعت أسعار منتجات النفط المكرر بـ28.2 بالمئة.