العالم اليوم - آخرها "قطار نيوكاسل".. 19 صفقة "عالمية" في الدوري السعودي

انتم الان تتابعون خبر آخرها "قطار نيوكاسل".. 19 صفقة "عالمية" في الدوري السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 11:14 مساءً - يشهد سوق الانتقالات الصيفية الجاري، موسما تاريخيا للدوري السعودي، بعد أشهر من ضم أسطورة كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى صفوف النصر بعقد يمتد حتى عام 2025، وبراتب سنوي "تاريخي" يعتقد أنه يبلغ 200 مليون يورو سنويا.

وخلال الأسابيع الماضية، نجحت أندية الدوري السعودي في ضم 19 لاعبا عالميا من الدوريات الكبرى، فيما لا تزال هناك صفقات وشيكة لم يتم الإعلان عنها رسميا.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ في وقت سابق على 75 بالمئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مما أتاح لها دعما ماديا كبيرا وفتح الطريق أمام استقطاب أبرز نجوم العالم في كرة القدم، لعبا وتدريبا.

والأحد أعلن نادي نيوكاسل يونايتد انتقال جناحه الفرنسي الفرنسي ألان سانت ماكسيمان إلى أهلي جدة، بعقد يمتد حتى عام 2026، وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الصفقة تقدر بـ30 مليون دولار.

وكانت سانت ماكسيمان آخر صفقة كبرى أبرمها طرف سعودي حتى الآن، وهي تضاف إلى:

الأهلي

تعاقد أهلي جدة مع الألماني ماثياس يايسله ليتولى تدريب الفريق خلفا لبيتسو موسيماني، وذلك بعقد يمتد لـ3 سنوات حتى 2026.

النادي أجرى 4 انتقالات عالمية آخرها سانت ماكسيمان.

ضم أهلي جدة الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشلسي الإنجليزي مقابل 18.5 مليون يورو، بعقد حتى 2026، وراتب سنوي يقدر بـ12 مليون يورو، و4 ملايين يورو حوافز.

ضم روبرتو فيرمينو من ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026، ولم يتم الكشف تفاصيل راتبه.

تحت عنوان "انتهى الانتظار، رياض حقيقة"، أعلن أهلي جدة ضم النجم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 38 مليون دولار، وراتب 30 مليون يورو سنويا للاعب.

بالإضافة إلى صفقات سعودية أخرى، حيث ضم عبد الله عطيف من الهلال، وسميحان النابت وفهد الرشيدي من التعاون في صفقات انتقال حر.

النصر

استكمل النصر تدعيم صفوفه بعد التعاقد مع رونالدو، بـ3 صفقات عالمية، بينما من المنتظر أن ينتهي الاتفاق مع رابع صفقاته بانتقال السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونيخ خلال الساعات المقبلة، بحسب تقارير إعلامية.

ضم النادي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 18 مليون يورو.

ضم النادي أيضا الإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، لمدة 3 سنوات، حتى عام 2026.

ضم أليكس تيليس ظهير أيسر مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 7 ملايين يورو بعقد يمتد لموسمين، على أن يتقاضى راتبا سنويا يقدر بـ7 ملايين أسترليني.

يقود الفريق البرتغالي لويس كاسترو، الذي تعاقد معه الفريق لمدة عامين، خلفا للفرنسي رودي غارسيا.

الاتفاق

جلب الاتفاق السعودي النجم الإنجليزي ستيفين جيرارد لتولي تدريب الفريق.

نجح بعدها في إتمام الاتفاق مع 3 نجوم.

جواردان هندرسون من ليفربول مقابل 14 مليون يورو لمدة 3 سنوات حتى 2026، وراتب 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

موسى ديمبلي من ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى عام 2027.

المدافع الإسكتلندي جاك هيندري قادما من كلوب بروج البلجيكي مقابل 6.9 مليون يورو.

الهلال

نادي الهلال تعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، ونجح في الاتفاق مع 5 نجوم عالميين، فيما لا تزال صفقة المهاجم حائرة بعد تقديم عرض خرافي لكيليان مبابي براتب 700 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى 300 مليون يورو نادي باريس سان جرمان الفرنسي، إلا أن اللاعب لم يقبل العرض.

كان ليونيل ميسي رفض عرضا من الهلال السعودي، وقرر الانتقال لنادي إنتر ميامي الأميركي.

أتم الهلال اتفاقه مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بعقد يمتد لـ3 سنوات وبقيمة تصل إلى 23 مليون يورو، وسيحصل على راتب 30 مليون يورو سنويا حتى 2026.

تحت عنوان "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا"، أتم الهلال صفقة روبن نيفيز من ولفرهامبتون الإنجليزي حتى 2026، مقابل 55 مليون يورو.

تعاقد الهلال مع سيرجي سافيتش من لاتسيو الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، بعقد عقد حتى عام 2026.

ضم الهلال البرتغالي خورخي خيسوس لمدة عام واحد.

أعلن النادي تعاقده رسميا مع البرازيلي مالكوم فيلبي أوليفيرا قادما من زينيت سان بطرسبرغ الروسي، مقابل 60 مليون يورو.

الاتحاد

بعد التتويج ببطولة دوري روشن السعودي، استمر نونو سانتو في القيادة الفنية لاتحاد جدة، ونجح في جلب عدد من الصفقات العالمية.

انضم كريم بنزيمة في صفقة انتقال حر حتى 2026، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ضم الاتحاد لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي حتى 2026، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشلسي.

ضم الجناح البرتغالي جوتا من سيلتيك الاسكتلندي مقابل 29 مليون يورو، بعقد يمتد إلى 3 سنوات.

لم يعلن حتى الآن عن صفقة انضمام البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول، الذي يجري الفحوصات الطبية في دبي تمهيدا لإعلان انتقاله رسميا، وفق تقارير صحفية.

أعلن الاتحاد عن صفقتين سعوديتين أخريين، بضم سلطان الفرحان من الرائد في انتقال حر، وصالح العمري من أبها.

الفتح

أعلن الفتح تعاقده مع المدافع البلجيكي ديناير حتى 2025، بعد انضمام الكرواتي سلافن بيليتش مديرا فنيا للفريق.

الشباب