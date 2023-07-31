40 قتيلاً بتفجير استهدف تجمعاً سياسياً في باكستان

40 قتيلاً بتفجير استهدف تجمعاً سياسياً في باكستانقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وأصيب عشرات بجروح في إنفجار قنبلة اليوم الأحد، في شمال شرقي باكستان خلال تجمع سياسي.

وصرح أختار حياة غاندابور المفتش العام للشرطة في ولاية خيبر بختونخوا الواقعة عند الحدود مع أفغانستان "إن الإنفجار استهدف حزب جمعية علماء الإسلام المحافظ الذي كان ينظم تجمعاً في بلدة خار قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام".

وقال المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية " أن "مسؤولا بارزاً في الحزب كان يفترض أن يلقي كلمة، لكن قبل وصوله انفجرت قنبلة، ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات".

وأكد أنور الحق المسؤول الكبير في إدارة المنطقة حصيلة القتلى.

ونقل تلفزيون جيو عن مسؤولين محليين قولهم إن عدد الضحايا جراء الإنفجار تجاوز 40 قتيلاً.