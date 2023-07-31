العالم اليوم - السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 أغسطس بسبب القتال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 04:24 صباحاً - قال مطار الخرطوم الدولي في بيان صدر في ساعة متأخرة الأحد إن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15أغسطس باستثناء "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع صراع عسكري بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

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