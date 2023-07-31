العالم اليوم - أمطار غزيرة تجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم في بكين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 07:20 صباحاً - سجلت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده هذا العام مع مرور بقايا الإعصار دوكسوري عبر المدينة، اليوم الإثنين، مما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي.

هطول الأمطار متواصل قال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين.

بلغ متوسط هطول الأمطار في بكين خلال الليل 140.7 مليمتر وتم تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار في منطقة فانغشان وكان 500.4 مليمتر وفقا لمرصد المدينة. من المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والغربية اليوم.

دوكسوري هو أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات وتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي، مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. تحذير من العاصفة خانون مع استمرار تراجع قوة الإعصار دوكسوري، حذر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية خانون.

من المتوقع أن تضرب "خانون" الساحل الصيني المكتظ بالسكان هذا الأسبوع.

قالت السلطات إن العاصفة خانون قد تلحق المزيد من الأضرار بالذرة والمحاصيل الأخرى التي تعرضت بالفعل لهبوب الإعصار دوكسوري.

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