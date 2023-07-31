العالم اليوم - اجتماع العلمين.. خطوة لاستكمال الحوار الفلسطيني

انتم الان تتابعون خبر اجتماع العلمين.. خطوة لاستكمال الحوار الفلسطيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 11:21 صباحاً - بعد أيام من اجتماع في أنقرة، جمع الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس بحضور الرئيس التركي، لبحث جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، جاء الدور على مصر لتجمع عددا من الفصائل أبرزها فتح وحماس، بهدف مواصلة البحث عن توافق وطني يجمع الفلسطينيين تحت مظلة موحدة.

الرئيس محمود عباس وصف اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية، بأنه خطوة مهمة لاستكمال الحوار.

ودعا في ختام الاجتماع الفصائل إلى تشكيل لجنة تكون مهمتها الإشراف على استكمال كافة القضايا التي جرت مناقشتها لإنهاء الانقسام.

فهل حقق اجتماع العلمين المرجو منه؟ وماذا عن تأثير غياب عدد من الفصائل؟

في هذا الصدد، يقول القيادي في حركة فتح منير الجاغوب في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":

التركيز كان منصبا على أن يكون الكل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تكون هي البداية نحو حل جميع الخلافات الفلسطينية.

هذه الخطوة تميزت عن الاجتماعات السابقة، وبالتالي كان هناك تركيز ونقاش جاد للبحث عن توافق وطني.

الأجواء مواتية والفصائل تتحدث بإيجابية مطلقة وهذا الأمر لم يكن متوفرا في السابق.

من غير المستبعد أن تكون هناك غدا أو بعد غد خطوات إسرائيلية لنسف هذه الاتفاقات الفلسطينية.

هذه ليست فرصة أخيرة للتوافق، وأنا لست متشائما.

من جهته، ذكر الكاتب والباحث السياسي فتحي صبّاح لـ"غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":