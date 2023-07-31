العالم اليوم - عبر حدود بولندا.. مخاوف من تسلل فاغنر إلى داخل أوروبا

انتم الان تتابعون خبر عبر حدود بولندا.. مخاوف من تسلل فاغنر إلى داخل أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 11:21 صباحاً - في ظل اشتعال الحرب في أوكرانيا، وارتفاع منسوب التوتر بين موسكو والغرب، جاء تحرك مجموعة فاغنر الروسية داخل بيلاروسيا واقترابها من حدود بولندا، ليزيد المخاوف من اشتعال جبهة أخرى.

المخاوف لم تتوقف عند اشتعال جبهة قتال على حدود بولندا، بل تخطتها مع تحذير الحكومة هناك من احتمالات تسلل مقاتلي فاغنر متنكرين في هيئة مهاجرين إلى داخل القارة الأوروبية.

فما هي بواعث هذا القلق؟ وهل يوجد تهديد حقيقي في الأفق أم أنها مجرد مخاوف أوروبية؟

من وارسو، قال الباحث في شبكة أونيت والدبلوماسي البولندي السابق فيتولد يوراش، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":

أرى أنه ليس هناك مخاطر لاجتياح وزعزعة الاستقرار من فاغنر لبولندا.

فاغنر ليست لها أسلحة ثقيلة، وحتى لو حصلت عليها، فستبقى أضعف من الجيش البولندي.

لا روسيا ولا بيلاروسيا قادرتان على مهاجمة دولة عضو في في الناتو.

بعض التحركات والاستفزازات قد تحدث، لكنها لن تؤدي إلى حرب كبيرة.

عندما نحلل الوضع، نجد أن الخطر ليس وشيكا.

ومن مينسك، ذكر منسق شبكة الخبراء البيلاروسية "Our Opinion" الدكتور فاديم موجيكو، لـ"غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":