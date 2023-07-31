العالم اليوم - انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر الرابع على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 12:22 مساءً - انكمش نشاط المصانع الصينية للشهر الرابع على التوالي في يوليو بحسب ما أظهرته أرقام نشرت الاثنين فيما أصدرت السلطات تدابير جديدة بهدف انعاش ثاني اقتصاد عالمي.

وبلغ مؤشر مدراء مبيعات التصنيع (PMI) وهو مقياس رئيسي، 49.3 أي دون عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.

وجاءت نتيجة يوليو أعلى بقليل مما كان مسجلا في يونيو عندما بلغ المؤشر 49 وكانت أفضل مما توقعه استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.

وقال جاو كينجه من المكتب الوطني للإحصاءات "المستوى العام للتصنيع استمر بالتحسن".

وتواجه الصين صعوبات في تحسين نموها مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 بسبب ضعف انفاق المستهلكين خصوصا.

وتراجع مؤشر (PMI) لغير التصنيع، الذي يقيس الشعور السائد في قطاعي الخدمات والبناء، إلى 51.5 في يوليو مقارنة بـ53.2 في يونيو مع تقلص النشاط في خدمات سوق رأس المال والعقارات.

ونجمت عن سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الأشهر الأخيرة، دعوات طالبت المسؤولين باعتماد إجراءات دعم.

وكشفت السلطات الاثنين عن خطة من 20 بندا لزيادة الاستهلاك تشمل دعما أكبر لاستهلاك الأسر ولقطاعي الثقافة والسياحة والاستهلاك الأخضر مثل السيارات الكهربائية.

وقالت الصين خلال الشهر الحالي إن نموها الاقتصادي سجل 6.3 بالمئة في الربع الثاني دون نسبة 7.1 بالمئة التي توقعها استطلاع لآراء محللين أجرته وكالة فرانس برس.

وأشار كبار مسؤولي البلاد إلى أن الاقتصاد يواجه "صعوبات وتحديات جديدة" فضلا عن "مخاطر خفية في مجالات رئيسية".

وأشار جاو الاثنين أيضا إلى المستوى المنخفض للطلبيات الخارجية مشددا على "البيئة الخارجية المعقدة" والطلب الضعيف معتبرا انهما من التحديات الأساسية أمام المصنعين الصينيين.