العالم اليوم - التونسية أنس جابر ترتقي إلى المركز الخامس عالميا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 12:22 مساءً - ارتقت التونسية أنس جابر إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي لكرة المضرب، على حساب الفرنسية كارولين غارسيا، فيما لا تزال البولندية إيغا شفيونتيك مهيمنة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وكانت جابر بلغت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عندما خسرت أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 4-6 و4-6 في 15 يوليو.

في المقابل، تواجه غارسيا خطر فقدان الكثير من النقاط في النصف الثاني من الموسم، بعد بلوغها نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي وتتويجها في بطولة "دبليو تي ايه" الختامية.

ولم تشهد لائحة العشرين الأوليات تغييرات إضافية، سوى حلول التشيكية كارولينا موتشوفا في المركز السابع عشر بدلاً من الروسية ليودميلا سامسونوفا.

وبعد تتويجها الأحد في لوزان، صعدت الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 12 مركزاً وحصلت على التصنيف الثلاثين الأعلى في مسيرتها.

ولدى الرجال، دخل الفرنسي أرتور فيس لائحة الخمسين الأوائل للمرة الأولى، فيما بقي الإسباني كارلوس ألكاراس متربعاً على الصدارة أمام الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

فيس (19 عاماً) الذي خسر السبت في نصف نهائي دورة هامبورغ أمام الألماني ألكسندر زفيريف، ارتقى 24 مركزاً وبلغ التصنيف 47.

ولم تحصل تغييرات كبيرة على لائحة العشرين الأوائل، فارتقى زفيريف ثلاثة مراكز وأصبح في المرتبة السادسة عشرة.

ترتيب العشر الأوليات لدى السيدات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 9490 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8845

3. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5465

4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5395

5. أنس جابر (تونس) 4846 (+1)

6. كارولين غارسيا (فرنسا) 4685 (-1)

7. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3390

8. بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية) 3341

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3310

10. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 3106

ترتيب العشرة الأوائل لدى الرجال:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 9225 نقطة

2. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 8795

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 6520

4. كاسبر رود (النرويج) 4985

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4850

6. هولغر رونه (الدنمارك) 4825

7. أندري روبليف (روسيا) 4730

8. يانيك سينر (إيطاليا) 3815

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3515

10. فرانسيس تيافو (الولايات المتحدة) 3085