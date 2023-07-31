العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع قبيل صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 12:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يوليو، مما يدعم على الأرجح التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، لكنه بدا متجها لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وجاء هبوط المؤشر متأثرا بتراجع سهم هاينكن 4.8 بالمئة بعد أن خفضت ثاني أكبر شركات تصنيع الجعة في العالم من حيث القيمة التوقعات لنمو أرباح عام 2023 بعد أن أدى تباطؤ اقتصادي في فيتنام إلى خفض أرباح النصف الأول بأكثر من المتوقع.

كما انخفض سهم دياجيو وأنهاوزر-بوش إنبيف للمشروبات الكحولية أكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

ومن المتوقع أن تظهر القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو، والمقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، أن زيادة الأسعار تباطأت إلى 5.3 بالمئة في يوليو من 5.5 بالمئة قبل عام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي الأسبوع الماضي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام وقف الزيادات في سبتمبر، على الرغم من أن التضخم الأساسي يبدو أكثر ثباتا مما كان يُعتقد سابقا.