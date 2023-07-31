العالم اليوم - نيكي الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 4 أسابيع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 01:20 مساءً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الاثنين، إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع وسط تحسن في معنويات المستثمرين على خلفية الهدوء في سوق السندات بعد تعديل بنك اليابان سياسته بشكل مفاجئ وتزايد التفاؤل إثر تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وقادت نتائج بعض الشركات إلى ارتفاع أسهمها، وزاد سهم تويوتا تسوشو للخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة تويوتا قرابة العشرة بالمئة مما ساعد على النهوض بقطاع السيارات.

وصعد المؤشر نيكي 1.26 بالمئة إلى 33172.22 نقطة، وكان قد ارتفع بما يصل إلى اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39 بالمئة إلى 2322.56 نقطة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 191 وانخفض 34.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير خبراء السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن بنك اليابان "حافظ على سياسة التيسير النقدي في الوقت الحالي، وبالتالي تراجعت حالة الضبابية التي رأيناها مؤخرا".

وأضاف أنه "من المحتمل أن يكون اليوم هو أعلى مستوى لهذا الأسبوع. ونظرا لعدم المضي قدما في خفض أسعار الفائدة، يبدو من غير المحتمل استمرار هبوط الين وارتفاع الأسهم".

وأبقى بنك اليابان يوم الجمعة على إجراءات التحفيز بدون تغيير لكنه أعلن أنه سيجري عمليات شراء للسندات بعائد واحد بالمئة بدلا من سقف رسمي محدد عند 0.5 بالمئة في ظل سيطرته على منحنى العائد.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات عند 0.605 بالمئة ليبدأ التداول عليها اليوم الاثنين، لكنها لم ترتفع عن ذلك بعدما أجرى البنك المركزي عمليات شراء إضافية لإبطاء ارتفاعها.

كما تلقت الأسهم اليابانية دعما من ارتفاع وول ستريت يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021.

وكان قطاع الآلات الدقيقة الأفضل أداء من بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو اليوم الاثنين بزيادة ثلاثة بالمئة، تلاه قطاع معدات النقل بارتفاع 2.83 بالمئة.

على الجانب الآخر، انخفض سهم سوميتومو فارما أكثر من عشرة بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال لتجاربها على علاج الفصام، كما خسر سهم فانوك لصناعة الروبوتات 7.27 بالمئة بعد نتائج متواضعة.