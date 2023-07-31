العالم اليوم - "مصدر" تستكشف فرص تطوير مشروعات طاقة نظيفة في ماليزيا

انتم الان تتابعون خبر "مصدر" تستكشف فرص تطوير مشروعات طاقة نظيفة في ماليزيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 02:18 مساءً - وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، مذكرة تفاهم مع شركة "سيتاغلوبال بيرهاد"، للتعاون في تطوير مشاريع طاقة متجددة في ماليزيا، بقدرة 2 غيغاوات، تشمل طاقة الشمس والرياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة، بحسب بيان صدر اليوم الاثنين.

بموجب مذكرة التفاهم، ستعمل "مصدر" و"سيتاغلوبال" على تطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في ولاية باهانج الماليزية، ويشمل ذلك استكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة.

وتعمل ماليزيا على خطط للتحول ضمن قطاع الطاقة من أجل تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية بالنسبة إلى "مصدر". فقد قامت "مصدر" بتطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بإندونيسيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميغاوات والتي ستزود 50 ألف منزل بالكهرباء.

وفي فبراير 2023، دخلت "مصدر" قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة "برتامينا جيوثرمال إنرجي" الأندونيسية. وفي عام 2021، افتتحت "مصدر" مكتب أعمال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا لتعزيز صلات التعاون والشراكات مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة.

يذكر أن شركة "مصدر" قد تأسست في عام 2006 وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر أو تلتزم بالاستثمار في محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 غيغاوات وتفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.