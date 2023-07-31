الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوريواصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها ونهبها للثروات السورية في المناطق التي تحتلها في الجزيرة، حيث أخرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق رتلين يحملان النفط ومادة النخالة المسروقين إلى قواعده في الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر أهلية من ريف اليعربية، الليلة الماضية، قولها: إن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 45 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق خرج خلال الساعات الماضية عبر معبر المحمودية غير الشرعي، متجهاً إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.

وأضافت: إن رتلاً آخر للاحتلال مؤلفاً من 50 شاحنة وبراداً محملة ومغلفة غادر بعد ساعات من مغادرة الرتل الأول عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه العراق.. مبينة أن حمولة الرتل تضمنت شحنة من مادة النخالة تمت سرقتها من صوامع اليعربية.

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الأمريكي تتواجد بشكل غير شرعي في منطقة الجزيرة السورية، وتقوم بالتشارك مع ميليشيا "قسد" المرتبطة بها بنهب الثروات السورية والمحاصيل الاستراتيجية كالنفط والقمح والشعير وحرمان الشعب السوري منها.