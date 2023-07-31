العالم اليوم - ارتفاع أرباح الدار العقارية الإماراتية 52% بالربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أرباح الدار العقارية الإماراتية 52% بالربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 06:22 مساءً - أعلنت شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، ارتفاع أرباحها في الربع الثاني 52 بالمئة مدفوعة بتحقيق مبيعات قياسية في مشاريع التطوير والمساهمات القوية من محفظة إيراداتها.

وقالت الشركة التي أنشأت حلبة سباقات فورمولا 1 في أبوظبي إنها حققت صافي أرباح قدره 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، ارتفاعا من نحو 842 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن مبيعات مشاريع التطوير سجلت رقما قياسيا بلغ 11.6 مليار درهم مع تدشين عشرة مشاريع جديدة منذ بداية هذا العام، متجاوزة عدد المشاريع التي جرى تدشينها العام الماضي.

وأشارت شركة الدار العقارية إلى استمرار تزايد الطلب من جانب العملاء الدوليين والمقيمن، في ظل الإقبال على شراء العقارات للاستثمار والإقامة في أبوظبي.

وذكرت الشركة في بيانها المنشور على موقعه بورصة أبوظبي أن عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة خلال العام الماضي، ساهمت في تسريع نموها، وتحقيق عوائد قوية، والمساهمة بشكل إيجابي في صافي الأرباح.