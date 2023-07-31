وزير خارجية الكونغو: روسيا تعتزم إلغاء 70% من ديوننا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 08:25 مساءً - قال وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، اليوم الاثنين، إن الحكومة الكونغولية تعمل على توقيع اتفاق لبدء بناء خط أنابيب لنقل المنتجات النفطية بمشاركة شركة ZNGS Prometey LLC الروسية، مشيرا إلى أن موسكو ستلغي 70% من ديون الدولة الأفريقية.

وقال جاكوسو لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "الكونغو تعمل حاليا على توقيع اتفاق حكومي دولي لتمهيد الطريق لاتفاقية بشأن إنشاء وامتياز خط الأنابيب".

وقال الدبلوماسي الكونغولي إن الاتفاق في المرحلة الأخيرة من التنسيق، مضيفا أن "الأمر يتعلق بالخطوة الأخيرة قبل بدء العمل".

وأشار الوزير، إلى أن روسيا والكونغو درسا بالتفصيل المبادرات الجديدة في إطار التعاون الثنائي، من بينها الاتفاقية المبرمة بين شركة لوك أويل الروسية وشركة النفط الكونغولية SNPC.

وقال جاكوسو ردا على سؤال حول فوائد التعاون مع روسيا "تجدر الإشارة إلى أن روسيا تدرس خيار الإلغاء الجزئي لديون الكونغو - حتى 70٪، والباقي يمكن استخدامه لتمويل مشاريع التنمية في إطار الاتفاقات العامة في مشاريع الطاقة والتعدين".